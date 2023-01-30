Sendikalar Başbakanlık'ta eylem yapacak

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, vergi matrahlarının hala belirlenmemesi nedeniyle saat 14.00’te Başbakanlık’ta eylem yapacaklarını açıkladı.

KTAMS, KTOEÖS, KTÖS, KAMUSEN, KAMUİŞ, GÜÇSEN, DEVİŞ ve MALİYE SEN, bugün 11:30’da KTOEÖS bir araya geldi.

Sendikalar, ‘yapılan fahiş zamlar ve ülkemizde gittikçe artan dayatma ve baskılarla ilgili’ değerlendirme yaptı.

Başbakan ile yapılan protokolün gereği olarak Ocak ayında düzenleneceği mutabık kalınan ve imzaya dökülen “vergi matrah ve dilimlerinin” halen yayınlanmamış olması nedeniyle 30 Ocak (Bugün) saat 14:00’e kadar bir gelişme olmaması durumunda, saat 14:00’de Başbakanlıkta Başbakan ile görüşüp bilgi almak için toplanma kararı aldı.

Gözler vergi matrahlarında, sendikalar beklemede