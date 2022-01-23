Şefik: YSK geride değil, prosedür farklı

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, genelde 137 sandığın gayrı resmi sonuçlarının YSK’ya ulaştığını belirtti, gece yarısına kadar tüm bilgilerin gelmesini beklediğini dile getirdi.

Şefik, 137 sandık sonucuna UBP’nin oy oranının yüzde 42.60, CTP’nin yüzde 29.55, DP’nin yüzde 8.69, YDP’nin yüzde 7.28, HP’nin 5.29, TDP’nin yüzde 3.35, TKP’nin 1.69, Bağımsızlık Yolu’nun ise yüzde 1.45 olduğunu belirtti.

Televizyonda verilen sonuçlar ile YSK’nın verdiği sonuçlara bakıldığında, YSK’nın ‘geride kaldığı’ izlenimi olduğunu söyleyen Şefik, bundan rahatsızlık duyduğunu kaydederek, prosedürle ilgili bilgi verdi.

Şefik, sandıklardan bilgilerin toplanarak, mühürlü ve karma oyların ayrıldığını da belirterek, mühürlü oylara da partisel bazda dağılım yapıldığını kaydetti.

Şefik, gayrı resmi sonuçlarla ilgili 1 saat sonra yeniden bilgi vereceğini dile getirdi.