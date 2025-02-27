Ertuğrul SENOVA

CTP Girne İlçesi tarafından dün akşam yapılan yolla ilgili eylem sonrası Başbakan Ünal Üstel, yanına büyük bir kalabalığı alarak evinin karşısında açıklama yaptı.

Trafik güvenliğini tehlikeye atarak, "Hem Başbakan Ünal Üstel'in evine, hem de eşi adına kayıtlı iş hanına daha rahat dönülebilmesini" sağlamak amacıyla kesilen Jersey Bariyerleri ile ilgili iktidar, "şans eseri bu noktaları seçtik" açıklaması yaptı.

Bölge halkıyla konuşan YENİDÜZEN, yolun inşa sürecinde kesik olmayan bariyerlerin, özellikle Başbakan'ın evi ve yatırımının olduğu iki noktadan kesildiğini, bu kapsamda trafik kazaları yaşanmaya başladığını belirtti.

Elde edilen bilgilere göre, bariyerlerin kesilmesinin ardından her iki yolda, toplamda 7 ayrı trafik kazası meydana geldi.

Öte yandan bölge halkı, hemen her gece 3 farklı çarpışma gördüklerini belirtti.

CTP'nin dün akşamki eylemi sonrası Ünal Üstel, yanına; Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Lapta - Alsancak - Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser ve Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kafaoğlu'nu alarak bu sabah, kendi evi karşısındaki 'kesik' önünde açıklama yaptı.

Olayı takip eden YENİDÜZEN'in soru sorması, hem Ünal Üstel hem de basın sorumlusu Ümral Volkan tarafından sözlü şekilde engellendi. O anlar YENİDÜZEN'in canlı yayınına yansıdı.