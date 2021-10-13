Saner, UBP Meclis Grubu'yla bir araya geliyor
Başbakan Ersan Saner'in bugün saat 14.30'da UBP Meclis Grubu ile Meclis'te yer alacak toplantıda bir araya geleceği bildirildi.
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Başbakan Ersan Saner'in bugün saat 14.30'da UBP Meclis Grubu ile Meclis'te yer alacak toplantıda bir araya geleceği bildirildi.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Başbakan Saner'in, bu toplantının ardından basın açıklaması yapacağını duyurdu.
Başbakan Saner, bugün öğle saatlerinde UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti'nin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunmuştu.
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Etiketler : meclis, istifa, UBP-YDP-DP