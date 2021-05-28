Sanal betten iki tutuklu

Gönyeli’de yapılan "Şans Oyunları Yasasına Aykırı Hareket” suçları ile ilgili operasyonda iki zanlı yakalandı. Polis, zanlıların bahis ve kumar sitelerine finans hizmeti vererek yasa dışı olarak faaliyet göstermelerine olanak sağladıkları, yine söz konusu yasadışı bahis ve kumar sitelerine grafik ve tasarım hizmeti sundukları tespit edildiğini belirtti.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Davulcu, zanlı 1 Ö.O. G. ve zanlı 2 A. G.’nin "Şans Oyunları Yasasına Aykırı Hareket ve 04/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı Suç Geliri Aklama" suçlarına karıştığını belirtti.

Polis, dün Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından düzenlenen operasyonda, mahkeme emri ile yapılan aramada söz konusu adreste ikamet eden Ö. O. G. ve A. G.'nin; Ülkede yetkili makamdan izinsiz olarak internet üzerinden faaliyet gösteren "VDCasino ve Şutbet" isimli bahis ve kumar sitelerine finans hizmeti vererek yasa dışı olarak faaliyet göstermelerine olanak sağladıkları, yine söz konusu yasadışı bahis ve kumar sitelerine grafik ve tasarım hizmeti sundukları tespit edildiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak 3 adet diz üstü bilgisayar, 10 adet cep telefonu, 11 adet sim bloğu ve 3 adet banka kartı bulunarak emare olarak zapt edildiğini ve iki zanlının mahkemeden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını anlattı. Polis, tahkikatın devam ettiğini, aranan 2 şahıs olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.