“Şampiyon Melekler” Mağusa’da anıldı

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketi ­sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yaşamını yitiren Gazimağusa Türk Maarif Koleji 35 kişi spor müsabakalarında anılmaya devam ediyor.

Bu bağlamda Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen R. Raif Denktaş Kupası finalleri bugün DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu'nda ‘Şampiyon Melekeler’ anısına oynandı.

Hem kadınlarda, hem de erkeklerde final Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Vakıflar arasında günün anısına 'tek set' şeklinde oynanırken, iki karşılaşma da 24-24'lük skorla tamamlandı.

'Melekler Takımı' adına düzenlenen bu anlamlı geceyi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Voleybol Fererasyonu Başkanı Enver Kaya, Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, DAÜ Rektörü Aykut Hocanın, çok sayıda bakan ve milletvekilleri de takip etti.

Karşılaşmaların tamamlanmasıyla birlikte ödül törenine geçildi.

'Melekler' anısına düzenlenen bu anlamlı gecede erkek takımlarına ödülleri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kadınlar takımlarına ise 1. Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın kızı Ender Denktaş Vangol tarafından verildi.

Karşılaşma sonrasında Gazimağusa Türk Maarif Koleji Müdürü Savaş Moralı ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji Okul Aile Birliği Başkanı Osman Akın'a gecenin anısına çerçevelenmiş halde formalar takdim edildi.

Her iki kategoride de alınan kupalar ise Gazimağusa Türk Maarif Koleji'ne hediye edildi. Erkeklerde kupa Okul Müdürü Savaş Moralı'ya, kadınların kazandığı kupalar ise Okul Aile Birliği Başkanı Osman Akın'a verildi.

Foto: Dila Bozkurt