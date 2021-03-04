‘Sahte vekaletle devir’ davasında karar günü!

Girne’de 2019 Temmuz ayında meydana gelen sahte evrak meselesi ile ilgili 19 aydır tutuklu yargılanan iş insanı Mehmet Eminoğlu ve Serdar Özbek hakkındaki karar bugün açıklanıyor.

Devrim DEMİR

Sahte vekâletnamelerle bazı taşınmaz malların devredilmesiyle ilgili 2019 yılında tutuklanan ve 19 aydır hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde yargılanmayı bekleyen işadamı Mehmet Eminoğlu ve tasdik memuru Serdar Özbekoğlu’nun kararı bugün açıklanıyor.

Girne’de meydana gelen “sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekârlıkla mal temini” suçlamaları olmak üzere 9 ayrı davadan yargılanan Eminoğlu ile Özbekoğlu 2 Mart tarihinde Girne Ağır Ceza Mahkemesinde aleyhlerine getirilen suçlamaları kabul etti.

19 aydır hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekliyorlar…

2019 yılında tutuklanan ve uzun süre kamuoyunun gündeminden düşmeyen ‘sahte vekâletle devir’ davasında 19 aydır hükümsüz tutuklu olarak yargılanan Mehmet Eminoğlu ve Serdar Özbek, aleyhlerine getirilen davaları önceki gün kabul etti.

Uzun süredir Girne Ağır Ceza Mahkemesi, başkanlığını Füsun Cemaller’in yaptığı, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Şevket Gazi’nin oluşturduğu heyet huzurunda devam eden davanın kararı bugün saat 09.30’da açıklanacak.