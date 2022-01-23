SAAT: 11.30 - SEÇİME KATILIM ORANI YÜZDE 11

Kıbrıslı Türkler bugün milletvekilliği seçimi için sandık başında... Saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi, 18.00’de sona erecek ve oy sayımı başlayacak.

203 bin 792 kayıtlı seçmenin bulunduğu KKTC’de, Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapacak 50 milletvekilini belirlemek üzere, 6 ilçede 763 sandık kuruldu. Sandık kurullarında 2 bin 289 kişi görev yapıyor.

Seçmenler, “Mühür”, “Mühür ve Tercih”, “Karma” olmak üzere 3 farklı şekilde oy kullanabiliyor.

GÜN BOYU YAŞANANLAR

11.30 SEÇİME KATILIM ORANI YÜZDE 11 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, seçime katılım oranının saat 11.30 itibariyle yüzde 11 olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre, katılım oranı Lefkoşa’da 13.8, Gazimağusa’da 13.2, Girne’de 11.6, Güzelyurt’ta 12.6, İskele’de 16.6 ve Lefke’de 12.9.

11.20 4 KİŞİYE YASAL İŞLEM Polis, 4 kişinin oy verdikten sonra cep telefonları ile oy pusulasını fotoğraf çektiklerini duyurdu, haklarında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

11.00 Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman oyunu Gönyeli İlkokulu'nda 70 numaralı sandıkta kullandı. Erhürman'a eşi Nilden Bektaş Erhürman, Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli ve partililer eşlik etti.

Oyunu kullanmasının ardından basına konuşan Erhürman, halkın sandıklara giderek iradesini ortaya koyacağına olan inancını dile getirdi.

Çok zor koşullarda bir seçim süreci ve seçim günü yaşandığını söyleyen Erhürman, insanların buna rağmen önlemlerini alarak sandıklara gittiğini kaydetti.

"Bugünkü seçim, hem bugün için, hem geleceğimiz için yaptığımız bir seçim" diyen Erhürman, seçimden sonra Kıbrıs Türk halkını aydınlık günlerin beklediğine inandığını söyledi.

Seçimlerin bir demokrasi meselesi olduğunu belirten Erhürman, "Kıbrıs Türk halkı on yıllardır demokrasi kültürünü buralarda yerleştirmiş ve seçimlerini de bu kültür çerçevesinde gerçekleştiren bir halktır" ifadelerini kullandı.

Erhürman, "Halkın sandıklara gelip iradelerini ortaya koyacaklarına yürekten inanıyorum. Bu seçim öncelikle çocuklarımız, torunlarımız ve geleceğimiz için oy kullanıyoruz " diyerek, seçim sonucunun hayırlı olmasını diledi.

10.55 Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, oyunu 9 Eylül İlkokulu'nda saat 11.00’de kullandı. TDP Başkanı Özyiğit ile birlikte eşi Gülderen Özyiğit ve kızı Ezgi Özyiğit de aynı sandıkta oyunu kullandı.

Cemal Özyiğit, oyunu kullandıktan sonra basına yaptığı açıklamada, siyasi partiler ile adayların yoğun bir seçim kampanyası yaşadıklarını, yurttaşlara ulaşarak plan ve projelerini aktardıklarını belirterek, "Artık konuşma sırası halkımızda, bugün halk konuşacak" dedi.

Düzeyli bir seçim kampanyası yürütüldüğünü de belirten Özyiğit, çıkacak sonuçların topluma ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

10.45 Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay oyunu Beylerbeyi Anaokulu'nda kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra basına kısa bir açıklama yapan Özersay, seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Bir basın mensubunun sorusu üzerine Özersay, katılımda geçen seçime göre azalma beklemediğini belirterek, iradenin sandığa yansıtılması çağrısı yaptı.

10.40 Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy kullanılan alanlarda propaganda yapılmaması uyarısında bulundu. Propagandanın dün gece saat 18.00’de sona erdiğine işaret edilerek, oy kullanmadan önce ve oy kullandıktan sonra propaganda yapmanın yasak olduğu hatırlatıldı.

YSK’nın açıklaması şöyle:

“Oy kullanılan alanlarda propaganda yapmaya devam edildiği gözlemlendiği için, Yüksek Seçim Kurulu 5/76 Seçim ve Halkoylaması Yasası madde 65(2) altında propaganda sürecinin 22 Ocak 2022 saat 18.00 itibarıyle sona erdiğini, bugün 23/1/2022 tarihinde oy kullanmadan önce ve oy kullandıktan sonra da propaganda yapma yasağının yürürlükte olduğunu açıklamayı uygun görür”

10.30 Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, milletvekilliği erken genel seçimi için oyunu kullandı.

Sucuoğlu, “Kıbrıs Türkü’ne yakışır bir seçim süreci izledik…” dedi.

Başbakan Sucuoğlu, oyunu bugün saat 10.00’da Şehit Tuncer İlkokulu’ndaki 150 numaralı sandıkta kullandı. Sucuoğlu’nun eşi Ece Sucuoğlu ile kızları Sonay ve Seray Sucuoğlu da aynı sandıkta oy verdi.

Oyunu kullandıktan sonra basına kısa bir açıklama yapan Sucuoğlu, “Seçim sürecini birbirimizi kırmadan, toplumda gerginlik yaratmadan geçirdik. Kıbrıs Türküne yakışır bir süreç izledik… Bana göre en güzel özelliklerimizden biri de bu… Tüm parti başkanlarına, partililere teşekkür ediyorum” dedi.

Ülkenin ihtiyacının siyasi istikrar olduğunu, ekonomik istikrarın ancak siyasi istikrarla sağlanabileceğini belirten Sucuoğlu, “Beklentimiz bu yönde ama sandıktan çıkan her neticeye saygı duyuyoruz.…” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, ilçelerden aldığı bilgiye göre seçime katılımın iyi olduğunu söyleyerek, genelde seçimlere öğle ve öğleden sonra katılımın arttığını ifade ederek, “İnşallah iyi bir katılım sağlanır” diye konuştu.

Faiz Sucuoğlu, seçimin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

10.00 Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, saat 10.00 civarlarında Gazimağusa’da Namık Kemal Lisesi’nde 30 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan DP Genel Başkanı Ataoğlu, pandemi mücadelesi verilen bir dönem de erken genel seçim yapıldığını anımsatarak, seçim sürecinin büyük bir olgunluk içinde KKTC halkına yakışır şekilde tamamlandığını ve bugün sandığa gelindiğini belirtti.

09.50 Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı oyunu Şehit Ertuğrul İlkokulu'nda kullandı.

08.30 Oy verme işlemi Covid-19 önlemleri altına yapılıyor. Seçmenlerin Covid-19 kurallarına uyması, maske takmaları zorunlu. Ayrıca seçmenlere, seçim kabinine girmeden önce eldiven veriliyor, salonlarda dezenfektan da bulunduruluyor.

08.00 Erken genel seçimde oy verme işlemi başladı.

Oy verme işlemi sırasında sosyal mesafeyi korumak için yerlere işaret konuldu.

KIBRISLI TÜRK SEÇMEN SANDIK BAŞINDA

203 bin 792 kayıtlı seçmenin bulunduğu KKTC’de, Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapacak 50 milletvekilini belirlemek üzere, 6 ilçede 763 sandık kuruldu.

Sandık kurullarında 2 bin 289 kişi görev yapıyor.

Seçmenler, “Mühür”, “Mühür ve Tercih”, “Karma” olmak üzere 3 farklı şekilde oy kullanabiliyor. Bu seçimde, 69x49 cm boyutlarındaki oy pusulaları renkli değil, siyah beyaz basıldı.

Sandık alanlarında Covid-19’la ilgili gerekli önlemler alındı, seçmenlere eldiven de veriliyor.

Oy pusulasındaki sıraya göre, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP), Toplumcu Kurtuluş Partisi -Yeni Güçler (TKP-YG), Bağımsızlık Yolu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Halkın Partisi (HP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) olmak üzere seçime 8 siyasi parti 400 adayla seçime katılıyor.

Saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi 18.00’de sona erecek ve oy sayımı başlayacak. Saat 19.00’a kadar radyo ve televizyonlarla her türlü yayın organı tarafından, seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

Seçim günü, sandık alanları içerisinde veya civarında herhangi bir kişi tarafından aday ve/veya siyasi parti ambleminin veya işaretinin taşınması veya aday veya siyasi partinin propagandasını yapan renkleri çağrıştıran herhangi bir giysi ve/veya emtia ve/veya maske kullanılması yasak.

YSK, yasa gereğince, oy verme gününde uyulması gereken diğer yasaklara da işaret ederek, alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesinin yasak olduğunu vurguladı.

Bütün umumi eğlence yerlerinin oy verme süresince kapalı kalacağı, eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilebileceği ayrıca emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimsenin, köy, kasaba ve şehirlerde silâh taşıyamayacağı belirtildi.

En fazla seçmen Lefkoşa ilçesinde

İlçelerin çıkaracağı milletvekili sayısı, nüfusa göre yeniden hesaplanarak Lefkoşa’da 16, Mağusa’da 13, Girne’de 11, İskele’de 5, Güzelyurt’ta 3 ve Lefke’de 2 olarak belirlendi.

203 bin 792 seçmenin ilçelere göre dağılımı ise, Lefkoşa’da 65 bin 428, GMağusa’da 51 bin 149, Girne’de 44 bin 684, Güzelyurt’ta 15 bin 42, İskele’de 20 bin 550, Lefke’de 6 bin 639 şeklinde.

6 ilçeye kurulacak 763 sandıktan 231’i Lefkoşa’da, 196’sı Mağusa’da, 164’ü Girne’de, 55’i Güzelyurt’ta, 87’si İskele’de ve 30’u Lefke’de.

İlçe seçim kurulları tarafından eğitim de verilen sandık kurulu üyelerinin tümü aşılı kişilerden oluşuyor. 2 bin 289 sandık görevlisinin yanı sıra siyasi partiler de sandıklar için 2 bin 345 kişi görevlendirdi.

Mühür: Bir defa ‘evet’ mührü basmak yeterli…

Oylar, “Mühür”, “Mühür ve Tercih”, “Karma” olarak 3 farklı şekilde kullanılıyor.

Mühürde seçmenler destelemek istedikleri partinin ambleminin altındaki karenin içine bir defa “evet” mührü basacak. Her mühürle o partinin 50 milletvekili adayına 1 oy gidecek.

Mührün bulaştığı oy pusulası geçersiz sayılacak. Bulaş olmaması için seçmenlerin mührü ilk önce seçim kabinde bulunan emici kağıda basması önem arz ediyor.

Mühür ve tercih: ilçedeki adayların yarısı kadar tercih yapma şartı var

Mühür ve tercih kullanacak seçmenler mühür vurdukları partinin 50 adayı arasında kalemle tercih yapılabilecek.

Her ilçeden aday tercih etme zorunluluğu olmayacak ancak tercih yapılacak ilçedeki adayların yarısı kadar tercih yapma şartı var.

Lefkoşa’da 16, Mağusa’da 13, Girne’de 11, Güzelyurt’ta 3, İskele’de 5, Lefke’de 2 aday olduğundan seçmenlerin Lefkoşa’da 8; Mağusa’da 6; Girne’de 5; Güzelyurt’ta 1; İskele’de 2; Lefke’de 1 tercih yapma hakkı var.

Söz konusu sayılardan daha az veya daha çok tercih yapılması halinde tercihler geçersiz sayılacak. Herhangi bir ilçede hatalı tercih yapılırsa sadece o ilçedeki tercihler geçersiz olacak. Her ilçede tercihler hatalı yapılsa da mühür geçerli sayılacak.

Tercihler, oy olmadığından sadece adayların parti içi sıralamasını etkileyecek, partilerin aldığı oy miktarına veya kaç milletvekili çıkaracağına etki etmeyecek.

Karma: kural, en az 23, en fazla 50 adaya oy vermek

Karmada mühür kullanılmayacak. Kalemle oy pusulasındaki adaylar arasında seçim yapılacak. Kural, en az 23 en fazla 50 adaya oy vermek. Oyların en az iki parti veya bir parti ve bir bağımsız arasında paylaştırılması gerekiyor.

Her ilçede oy kullanma zorunluluğu yok ancak oy kullanılacak ilçede oylar karışık kullanılmalı ve en az aday sayısının yarısı kadar adaya oy verilmeli veya en fazla o ilçedeki aday sayısı kadar adaya karışık şekilde oy kullanılmalı.

Lefkoşa en az 8 en fazla 16; Mağusa’da en az 6 en fazla 13; Girne’de en az 5 en çok 11; Güzelyurt’ta en az 1 en çok 3; İskele’de en 2 en fazla 5; Lefke’de en az 1 en çok 2 adaya oy verilebilecek.

Bir ilçede bu sayılarda belirtilen en az aday sayısından az veya en fazla aday sayısından fazla adaya oy verilirse o ilçenin karma oyları geçersiz kabul edilecek.

Eğer oy kullanılan tüm ilçelerdeki geçerli karma oy sayısı 23’ün altına düşerse tüm karma oy pusulası geçersiz addedilecek. Eğer hatalı karma oyların haricindeki geçerli karma oyların toplamı 23’ün üzerinde 50 veya 50’den az ise oy pusulası geçerli olacak.

Hata payını en aza indirmek için karma oy kullanımında minimum olarak belirtilen 23’ün üzerinde adaya oy verilmesi gerekiyor.

Seçmenden Adapass veya Covid-19 test sonucu talep edilmeyecek

Oy vermek için sandığa gidecek seçmenlerden AdaPass veya Covid-19 test sonucu talep edilmeyecek. Seçmenlerin Covid-19 kurallarına uyması, maske takması zorunlu olacak. Ayrıca seçmenlere, seçim kabinine girmeden önce eldiven de verilecek. Sandıkların olduğu salonların havalandırılmasına dikkat edilecek; salonlarda dezenfektan da bulundurulacak.

Temaslılar oy verebilecek

Covid-19 salgını nedeniyle “temaslı” olan seçmenler de oy kullanabilecek. Covid-19 testi pozitif olanların ise sandık alanına gelmesi yasak olacak.

Sağlık Bakanlığı pozitif kişilerle ilgili listeyi seçimden önce YSK’ya bildirecek, liste ilçe seçim kurulları aracılığıyla sandık kurullarına aktarılacak. Covid-19 testi pozitif seçmenin sandık alanına gelmesi halinde seçmen polis denetimde alandan uzaklaştırılacak.

Pozitif listesinde olan ancak negatif PCR sonucu ibraz eden seçmenler için ilçe seçim kurulu aranacak

Pozitif kişiler listesinde olduğu halde son 24 saat içinde yapılmış negatif PCR sonucu ibraz eden seçmen olması halinde sandık kurulu ilgili ilçe seçim kuruluna ulaşacak. Sandık kurulu üyeleri, ilçe seçim kuruluna danışmadan bu konuda herhangi bir karar veremeyecek.

İlk önce partilerin oyları hesaplanacak

Seçim gününde Yüksek Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulları ile WhatsApp ve sabit telefon hatları üzerinde iletişim kuracak.

Sandıklar kapandıktan sonra ilk önce partilerin oyları hesaplanacak; yüzde 5 barajını geçip geçmedikleri belirlenecek. Hangi milletvekilinin Cumhuriyet Meclisi’ne girmeye hak kazanacağını mühürle karmadan aldığı oylarla tercihler belirleyecek. Resmi sonuçların açıklanmasının 24 saatten uzun sürmesi öngörülüyor.

Kim nerede oy kullanacak?

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, oyunu saat 12.00’de Şehit Tuncer İlkokulu’nda 145 numaralı sandıkta oy kullanacak.

Cumhuriyet Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Büyükkonuk İlkokulu 3 numaralı sandıkta saat 10.30’da; Başbakan, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun Şehit Tuncer İlkokulu 150 numaralı sandıkta saat 10.00’da oyunu kullanacak.

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın Girne 19 Mayıs Maarif Koleji’nde saat 11.00’de; Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun Polat Paşa İlkokulu’nda 41 numaralı sandıkta saat 12.00’de oyunu kullanacağı açıklanırken; Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kayıtlı olduğu sandık ise Şehit Ertuğrul İlkokulu olarak bildirildi. Ancak Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ne saat oy kullanacağı öğrenilemedi.

Alınan bilgiye göre YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik Şehit Tuncer İlkokulu’nda 143 numaralı sandıkta saat 12.00’de; CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Gönyeli İlkokulu’nda 70 numaralı sandıkta saat 11.00’de; DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Namık Kemal Lisesi 30 numaralı sandıkta saat 09.00’da; HP Genel Başkanı Kudret Özersay Beylerbeyi Köy Anaokulu Binası 75 numaralı sandıkta saat 10.30’da oyunu kullanacak.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı 9 Eylül İlkokulu 193 numaralı sandıkta saat 10.30’da; TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit 9 Eylül İlkokulu 199 numaralı sandıkta saat 11.00’de; TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu'nda 168 numaralı sandıkta saat 10.30'da; Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu Alayköy İlkokulu 8 numaralı sandıkta saat 10.30’da oy kullanacak.

Fotoğraflar: Hüseyin Özbarışcı /TAK