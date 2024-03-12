Rüya Eyyüboğlu yaşamını yitirdi
Ülkemizin sevilen isimlerinden Rüya Eyyüboğlu, 48 yaşında yaşama veda etti.
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Ülkemizin sevilen isimlerinden Rüya Eyyüboğlu, 48 yaşında yaşama veda etti.
Geçtiğimiz Cuma günü çalıştığı Gelir ve Vergi Dairesi'nde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Eyyüboğlu, yaşam mücadelesini kaybetti. Eyyüboğlu'nun ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Rüya Eyyüboğlu, kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı'nda defnedilecek.
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