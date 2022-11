Restorancılar ve kasaplardan ortak talep: "İthal etin önünü açın"

Ertuğrul SENOVA

Azalan canlı hayvan sayısına paralel olarak artan et fiyatlarıyla ilgili hem restorancılar hem de kasaplar, ortak talepler üretti.

Restorancılar Birliği ile Kasaplar Birliği yönetimleri, ithal et ve canlı hayvan fiyatlarının sabitlenmesi talebiyle Tarım ve Doğal kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile görüştü, "konunun Bakanlar Kurulu'nda görüşülmesi" sözü aldı.

Kasaplar Birliği Başkanı Akbıçak: "Konu yarın Bakanlar Kurulu gündeminde olacak"

Görüşme sonrası basına açıklamalarda bulunan Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, ithal etin önünün kısa süreliğine açılması ve canlı hayvan fiyatlarının sabitlenmesi konusunda söz aldıklarını, konunun, yarınki Bakanlar Kurulu'nun gündemine geleceğini öğrendiklerini söyledi.

"Hayvancılar yalan beyanlar sunuyor"

Azalan hayvan sayısının et fiyatlarına yansıdığını ve Kıbrıs'ın güneyinden kuzeyine yönelik kaçak et olaylarının arttığını söyleyen Akbıçak, Hayvancılar Birliği'nin fiyat artışı konusunda kasapları suçlandığını ama bunun doğru olmadığını iddia etti, "Hayvancılar yalan beyanlar sunuyor" dedi.

"Feryadımızın en büyük nedeni, özellikle düşük gelirli vatandaşın ete ulaşabilmesi" diyen Akbıçak, "Sayın Bakana uygun fiyata et satmak istediğimizi söyledik, o da makul karşıladı" dedi. İthal etin o önünün açılması ve canlı hayvan fiyatlarının sabitlenmesi taleplerinin yarınki Bakanlar Kurulu'nda görüşüleceğini söyleyen Akbıçak, olumlu bir sonuç almayı hedeflediklerini söyledi.

"Kaçak et gelsin diye dua eder hale geldik"

"Neredeyse tüm kasaplarda kaçak et var" diyen Akbıçak, "Bu biraz sert bir suçlama olacak ama bazı Hayvancılar Veteriner Dairesi'nden aldıkları kulak numaralarını yasallaştırıyor ve kaçak et getirip satıyor. Kaçak et gelmesi için dua eder hale geldik" ifadelerini kullandı.

RES-BİR Başkanı Kayım: "İthal ette ısrarcı olacağız"

Restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım da ithal et talebiyle bu görüşmeyi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kayım, kasaplarla aynı gemide olduklarını belirterek, ithal ette ısrarcı olacaklarını vurguladı.