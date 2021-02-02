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Rekor vaka’ beklentisi

Rekor vaka’ beklentisi

Ülkede yerel bulaşla birlikte vaka sayısı tırmanışa geçerken, hastaneye yakın kaynaklar, bu akşamki vaka sayısının ‘rekor seviyeye’ ulaşabileceğini ifade ediyor.

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Ülkede yerel bulaşla birlikte vaka sayısı tırmanışa geçerken, hastaneye yakın kaynaklar, bu akşamki vaka sayısının ‘rekor seviyeye’ ulaşabileceğini ifade ediyor.

YENİDÜZEN'in hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre; akşamdan sabaha 35 yeni vaka daha olduğu dile getiriliyor.

Hatırlanacağı üzere Sağlık Bakanlığı, dün 35'i yerel, 46 yeni vakaya daha rastlandığını açıklamıştı.

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