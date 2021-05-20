Reflex Team isimli şirkete 100 bin Sterlin ödeyerek 2013 yılında satın aldığı dairenin bir başkasına daha satıldığını öğrenmesi üzerine yargıya başvuran Nurver Üte, 2015 yılında açtığı hukuk davasını 4 yıl sonra kazandığını ancak, mahkeme kararı olmasına rağmen parasını alamadığını söyledi.

Devrim DEMİR

Emekli olduktan sonra Kıbrıs’a gelerek yatırım yapan Üte çifti, satın aldıkları dairenin bir başkasına daha satıldığını iddiası üzerine başlattıkları hukuk mücadelesini de kazandıklarını ancak, halen haklarını alamadıklarını söyledi.

Mağusa İsmet İnönü Bulvarı’ndaki Reflex Team’in yaptığı projeden iki ayrı daire satın alan Nurver Üte, satın aldığı dairenin bir başkasına da satılması üzerine mahkemede açtığı hukuk davasını dört yıl sonra kazandığını belirtti.

Mahkeme emri olmasına rağmen iki yıldır emre uyulmadığını da iddia eden Üte, yaşadıklarını YENİDÜZEN’e anlattı.

“8 ay sonra teslim alacaktık evi başka birine daha sattı”

Nurver Üte, 2013 yılında eşi ile birlikte sekiz ay sonra teslim alacak şekilde Reflex Team’den iki ayrı daire satın aldıklarını, parasını da peşin ödediklerini anlattı.

100 bin Sterlin ödedikleri daireleri ayda bir kontrole gittiklerini kaydeden Üte, seçtikleri eşyaların daireye götürülmediğini, 8 ay geçmesine rağmen dairelerin kendilerine teslim edilmediğini söyledi.

Üte, “Aylarca dairelerimizi kontrole gittik, evi satın aldığımız şirketin anlaşmalı olduğu şirketten eve konulacak eşyaları seçtik hiç biri eve götürülmedi. Aylar geçti, daireler bize teslim edilmedi. Durumu sormaya gittiğimiz zaman daireleri satın almaktan vazgeçtiğimiz için eve eşyaların götürülmediği söylendi. O şoku yaşarken görevli kadın sözleşmelerimizin iptal edildiğine dair bir kâğıt gösterdi. Eşimin ve benim isimlerim çizilmiş üzerlerine başka isim yazılmıştı. Mağusa Polis Müdürlüğü’ne giderek şikâyetçi olduk. Yaptığımız şikâyetin dosyası 10 ay sonra Savcılığa ulaştı. 2015 yılında satın aldığım daireye bir daha gittim, içinde başkaları oturuyordu. Derdimizi polise de anlatamadık, hukuk mahkemesine başvurduk” dedi.

Dava açtılar, dört yıl sonra kazandılar…

Hukuk yoluna başvurduklarını anlatan Nurver Üte, dört yıl boyunca Girne’den Mağusa’ya haftanın üç günü açtıkları dava için gittiklerini anlattı.

Üte çiftinin açtığı hukuk davası dört yıl sonra 2019 yılında sonuçlandı.

Üte’ye göre; dava 2019 yılında karara bağlanırken, mahkeme dairesini hisse koçanı ile almasına karar verdi.

Nurver Üte, dört yıllık hukuk mücadelemiz sonunda, “Eşim yarım da olsa bir daire aldı. Aynı yıl benim davam da sonuçlandı ve ben de davayı kazandım. Benim dairemin bulunduğu arsa başka birine aitti ve arsa ipotekli olduğu için ben ve benim gibi onlarca kişi tapu alacak durumda değildi. Mahkeme 2019 yılında verdiği kararda Reflex Team’in 40 bin Sterlin ödemesine emir verdi. Reflex Team mahkeme emrini de yerine getirmedi, üzerinden iki yıl geçti, hala mahkemenin emri yerine gelmedi” sözlerini kullandı.

“Herkes bir yerlerden olayı kapatmaya çalıştı”

Senelerdir satın aldıkları dairelerinin peşinde koştuklarını, polise defalarca ifade verdikleri halde ifadelerinin kaybolduğunu öne süren Nurver Üte, “Bu ülkeye yatırım yapmaya geldik, çocuklarımız burada. 15 yıldır bu ülkede yaşıyoruz, ancak haklıyken haksız konumuna getirilemeye çalıştık. Polise verdiğimiz ifadenin bir nüshasının elimizde bulunması için istedik vermediler, yıllar sonra verdiğimiz ifadeler dosyada bulunmadı. 2013 yılında 8 ay sonra teslim alacağımızı ümit ederek parasını peşin ödediğimiz evde başkaları oturuyor ve bu çok üzücü” ifadelerini kullanarak bir an önce olayın aydınlatarak ilgili kişilerin yargılanmasını talep etti.