Rahat uyu Rauf baba!

Kıbrıs’ın kuzeyinde “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir devlet vardır”...

Kıbrıs’ın sağcısı yıllardır bu yalana inanıyor, ne yazık.

Bu topraklar bir ‘devlet’ değil birçok ‘devlet’ kurdu, farkında değil misiniz?

Kıbrıs’ın kuzeyinde onlarca devlet var!

Normal bir devlet otoritesi olmayınca el mahkûm başka devletler türedi vesselam.

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Mesela akaryakıt piyasası ayrı bir devlettir!

Kuzey Kıbrıs Benzinciler Devleti!

Birkaç şirket eğer kâr edemeyecekleri bir durum ortaya çıkarsa çat, yakıt vermeyi durduruyor piyasaya…

Bir süre önce yaşadık.

Önce ‘5 günde bir’ fiyat ayarlaması için düzenleme istediler, olmadı, şimdi ‘her gün fiyatları değiştirecek bir sisteme’ geçildi.

Yani bu şirketler kendi yasalarını/kurallarını kendileri çıkardı, “devlet” denen mekanizma (adına ne isterseniz deyin) duruma uyum sağladı.

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Gaz piyasası keza öyle…

Otorite yok, denetim yok, isteyen istediği fiyata satış yapabiliyor.

Bir gaz 200 TL oldu, Gaz Devleti’nde 500 de olur, kim kime dum duma!

Ayrı bir devlet de gaz şirketleri değil mi?

Fiyatlar mı çıkacak, çat, kes piyasaya gaz vermeyi, bekle fiyat artsın, sonra ver oğlum gazları satışa!

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Sebze meyvede durum nedir?

Yine aynıdır, üreticilerin elinden malları toplayan birkaç tüccar Kuzey Kıbrıs Sebze Meyve Devleti’nin Bakanlar Kurulu’dur!

Başbakan kendi denetime çıkacakmış!

Hadi canım sen de!

Bu Sebze Devleti sana izin verir mi?

Fiyatları istedikleri gibi belirlerler, zam modasına uyarlar, her şeye zam yaparlar.

Sana da “havalar ısınınca fiyatlar düşecek” açıklaması kalır, güler misin ağlar mısın?

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Başka devletler de var Kıbrıs’ın kuzeyinde…

Mesela “Casino Devleti” ya da devletleri…

Kendi yasaları var, hatta yazılı olmayan yasaları, kendi hesaplaşma biçimleri, yargısız infazları, karanlık gecelerde dönenleri hangimiz bilebiliriz ki?

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Hayvancılar Devleti de var mesela…

Sütçüler Devleti!

Memurlar Devleti mesela, en güçlü devletlerden…

Belediyeler zaten ayrı birer devlettir.

Sigortacılar ayrı devlet, otelciler ayrı…

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Mesela Ercan Devleti’ne ne dersiniz?

Tamamen bağımsız bir devlet!

Hava yolları? Kıbrıs’ın kuzeyinde kurulan yabancı devletlerden…

Emlak/inşaat piyasası tam bağımsız devletler topluluğu!

Müteahhitler? Tamamen bağımsız devlet, istedikleri kuralı, düzenlemeyi dayatabiliyorlar “devlet” denen mekanizmaya…

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Sesi çıkanın kendi kurallarını, kendi gerçeklerini dayattığı devletler uygarlığı burası!

Tüm bu çevrelerin haklılığını ya da haksızlığını tartışmıyorum, tam aksine herkesin haklılık payı vardır kendi taleplerinde…

Tartıştığım gerçek bir devlet mekanizmasının olmayışının sonuçlarıdır.

Haklı veya haksız artık herkes kendi kuralını kendisi koyuyor, uyguluyor.

Adına “devlet” denen mekanizma ise kendi yakın çevresine kamu olanaklarını paylaştırma dışında hiçbir işe yaramıyor.

Durum tam da budur…

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Bir de devletsizler var tabii…

Hiçbir devletin yurttaşı olmayan garipler!

Özel sektör çalışanları…

Zam onları yıkar, pahalılık en çok onları yaralar, fiyatlar en fazla onları vurur.

Devletsiz zavallılardır onlar.

Kimse hallerini sormaz, kimse neler çekiyorlar diye düşünmez.

Çünkü hiçbir devletin yurttaşı değildir onlar.

Hiçbir devletin…

Yaşasın Kuzey Kıbrıs Bağımsız Devletler Topluluğu…

Sen rahat uyu Rauf baba!

‘Tek’ dedin, bak, biz onlarca ‘devlet’ kurduk bu topraklarda, bir tek bayrakları eksik!





Dalga geçme bizimle doktor!

Akaryakıta yapılan 4 TL’lik zammı sessiz sedasız karşılayan Faiz Sucuoğlu, “indirim” açıklamasını bizzat kendisi yaptı!

Önce Başbakanlık kaynakları basına sızdırdı “haberi”, sonra resmi açıklama geldi.

Başbakanlık indirimi müjdeledi!

Açıklamayı inceledim, hükümetin marifeti ile mi indi fiyatlar diye okudum cümleleri.

Yooo, kendiliğinden inmiş!

E neden sen müjdeledin ya doktorum?

Zam kararlarını da Başbakanlık resmi açıklaması ile duyuracak mısın bundan sonra?

Eğer devlet isen ve varsa bir otoriten, ya da Fiyat İstikrar Fonu ile aşağıya çekebilirsen fiyatları, çık açıkla müjdeni!

Veya her litre benzinden aldığın 8 TL vergiyi almaktan vazgeçtiğin gün; çık açıkla müjdeyi “10 TL’ye düştü litre fiyatı” diye!

Yoksa kendiliğinden inen fiyatla işin ne?

Dalga geçme bizimle doktor, Allah aşkına!

Zaten iyi değiliz, bir de sen uğraşma.