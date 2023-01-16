Polisten uyarı: Çamlıbel-Geçitköy yolunu kullanacak olan sürücüler dikkat!
Polis, Çamlıbel - Geçitköy Anayolu boyunca, aşırı yağışlar nedeniyle yola çamurlu su aktığını ve kopan kaya parçalarının yol içerisine yuvarlandığını açıkladı, sürücüleri uyardı.
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Polis, Çamlıbel - Geçitköy Anayolu boyunca, aşırı yağışlar nedeniyle yola çamurlu su aktığını ve kopan kaya parçalarının yol içerisine yuvarlandığını açıklayarak,söz konusu yolun tehlike arz ettiğini açıkladı, sürücüleri uyardı.
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