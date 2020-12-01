Lefkoşa14 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Uyuşturucuya 30’ar ay hapis
Polisten sürücülere uyarı

Polisten sürücülere uyarı

Polis Genel Müdürlüğü, Karpaz bölgesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Mehmetçik - Çayırova kavşakları arasında su birikintileri ve akarlar oluştuğunu açıklayarak, sürücülere uyarılarda bulundu.

A+A-

Polis Genel Müdürlüğü, Karpaz bölgesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle, İskele- Karpaz Anayolundaki, Mehmetçik - Çayırova kavşakları arasında yollarda oluşan su birikintileri ve akarlar oluştuğunu açıklayarak, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu. 

Bu haber toplam 322 defa okunmuştur
Etiketler : ,