Polisten sürücülere uyarı

Polis Genel Müdürlüğü, Karpaz bölgesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle, İskele- Karpaz Anayolundaki, Mehmetçik - Çayırova kavşakları arasında yollarda oluşan su birikintileri ve akarlar oluştuğunu açıklayarak, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.