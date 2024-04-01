Polis, Maypa'nın 4 gün daha tutuklu kalmasını istiyor...

Sosyal medyada gerçekleştirdiği yayınlarla tanınan ve "özel hayatın gizliliğinin ihlali" suçlamasıyla tutuklanıp Cuma gün mahkemeye çıkarılan ve 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verilen Serdinç Maypa, bugün yeniden yargıç karşısına çıkarıldı.

Polis, Maypa'nın elde ettiği belgelerle ilgili "suç ortağı veya ortaklarının" da araştırılacağı gerekçesiyle 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Maypa'nın avukatı ise bu talebe itiraz etti ve dava duruşmaya dönüştü. Mahkemede yeni bulgular aktaran polis, Maypa'nın tutuklu olduğu 3 günde 11 ifade alındığını, toplamda 24 kişiden ifafe alınacağını söyledi.

Polis, Maypa'nın telefonu ve bilgisayarında 2586 yazışma, 28 bin 273 fotoğraf ve belge bulunduğunu, bunlardan bazılarının devlete ait evraklar olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Polis, Maypa'nın kullandığı cep telefonu operatöründen, konuştuğu isimlerle ilgili veri talep edildiğini, sonucun beklendiğini belirtti.

Polis ayrıca, Maypa'nın kullandığı ofiste bulunan 1000 kadar koronavirus hastasının kişisel verileriyle ilgili soruşturma başlatılacağını, Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda şikayetçi olmasının beklendiğini kaydetti, bilgilerin Lefkoşa Devlet Hastanesi'nden çıkma ihtimalinin araştırılacağını ifade etti.

Polis, Maypa ile ilgili 5 kurum ve kuruluşun yanında 8 Bangladeşli işçinin de şikayetçi olduğunu ifade etti.

Öte yandan, mahkemenin emri kapsamında; Maypa aleyhinde şikayette bulunan kurum ve kuruluşlarla ilgili Mali Polisten bir memurun, Maypa'nın iddialarını araştırmak üzere atandığı da açıklandı.

Bu kapsamda polis, Maypa'nın "suç ortaklarına veya tanıklara ulaşabileceği" iddiasıyla 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Maypa'nın avukatı ise bu talebe karşı çıktı, sürecin tamamen "ısmarlama" olduğunu öne sürerek, "göz korkutma" amacıyla soruşturmanın başlatıldığını söyledi.

Avukat, Maypa'nın delilleri ortadan kaldırma gibi bir şansı olmadığını, çünkü delil olarak nitelenen belgelerin poliste olduğunu ifade etti Yargıç bu kapsamda, kararını açıklamak üzere duruşmaya 15.45'e kadar ara verdi.