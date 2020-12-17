Pilli: “29 vaka tespit edildi”

Sağlık Bakanı Ali Pilli 29 pozitif vaka tespit edildiğini açıkladı.

TV 2020 yayınına telefonla bağlanan Pilli, saat 17.30 itibarıyla bugün 29 vaka olduğunu söyledi. Vakaların 10 tanesinin İskele bölgesinde tespit edilen mülteciler olduğunu ifade eden Pilli, geriye kalan 19 vakadan 9 tanesinin yerel vaka, 4 tanesinin karantinada olan temaslı vaka, 6 tanesinin ise yurt dışından gelen vakalar olduğunu ifade etti.