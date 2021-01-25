"13 bin aşılama yapıldı, 65 yaş üzerine başladık"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaşları 37, 51 ve 57 olan 3 hastanın COVID-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıkladı, vatandaşlara “daha çok kişiyi kaybetmemek için kurallara uyun” çağrısı yaptı.

Pilli, “En büyük görev devlete düşmektedir ama bireysel önlem alınacak. Çok küçük menfaatler uğruna, ülke menfaatlerini kaybetmek üzereyiz” dedi.

Yerel vakaların gittikçe arttığına işaret eden Pilli, bazı önlemler aldıklarını ancak bunların yeterli olmadığını vurgulayan Pilli, “Kurallara uymuyoruz. Bugün Bakanlar Kurulu toplantısı var, bazı şeylerin tartışılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Pilli, 40 yaşında Salih Çarka’nın COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü de dile getirdi, “Akşam hiç uyumadım. Bu tip vakaların tekrarlanmaması yönünde üzerimize düşeni yapmalıyız. Biraz daha tedbir almak mecburiyetindeyiz” diye konuştu.

Şu ana kadar 13 bin kişi civarında aşılama yapıldığını, 80 yaş üzeri aşılamanın hemen hemen tamamlandığını dile getiren Pilli, 65 yaş üzeri aşılamaya başlandığını ifade etti. Bugün güneyden bin 178 doz aşı geleceğini aktaran Pilli, Türkiye’den de 20 bin dozu aşının adaya ulaşacağını kaydetti.

Öte yandan Pandemi Hastanesi’nin COVID 19 için hazır halde olduğunu aktaran Pilli, öğleden sonra bazı hastaların taşınacağını dile getirdi.

Pilli’nin BRT’de Manşet+ programında yaptığı açıklamalar özetle şöyle:

AŞI KONUSU: "Şu anda 65 yaş üzerine başladık"

"Aşıyla ilgili eylem planımız varır. Bunu devam ediyoruz. İlk etapta 20 bin aşı geldi, 10 bini yaptık tamamladık. AB’den 1080 doz aşı gelmişti, bugün de 1178 doz aşı gelecek. TC’den de 20 bin aşı gelecek. Bu daha fazla da olabilir. 10 bin aşıyı da aşılamaya devam ediyoruz. Randevulu şekilde aşıları tamamlayacağız. Aşı konusunda iyi gidiyoruz, herhangi bir sorun olacağını zannetmiyorum. Her şeyi devletten beklememek gerekiyor. Alsancak ve Lapta belediye başkanlarıyla görüştüm. Pandemi Merkezi Hastane Merkezi bugün yarın hasta kabulü başlıyor. Her şeye siyaset karışıyor. Şu ana kadar 13 bin kişi civarında aşılama yapıldı. 80 yaş üzeri aşılama hemen hemen tamamlandı, arada kaçanlar olabilir onlar da yapılacak. Şu anda 65 yaş üzerine başladık. Salı’dan sonra yerel yönetimler ile işbirliği halinde çalışacağız. Telefoniyen ulaşılıyor, onları belli merkezlere çağırıyoruz"

- "Aşılamada Dünya Sağlık Örgütü ve AB’den gelen aşılar bize şart koşuyor. Hareket halinde olan kişilerin ön planda olması gerektiğine inanıyorum. Daha fazla aşı gelirse sektörel bazda aşılamaya gitmek istiyorum. Öğretmen, polis, lokantalarda çalışanların aşılanması yönünde… Sektörel bazda aşılama başlatmayı öngörüyorum. Cuma’ya göre aşıların durumuna göre talepte bulunacağım"

VAKA SAYILARI: "Vakalar artıyor, daha fazla tedbir şart"

"Vakalarda artış başladı, Ocak başından bu yana yerel vakalarda yükselme olduğunu söyledik. Bazı önlemler aldık ancak yeterli olmadığını görüyoruz. Biraz daha önlem almak gerekiyor. Kurallara uymuyoruz. 40 yaşında bir gencimizi kaybetmemiz beni derinden üzdü. Akşam hiç uyumadım. Bu tip vakaların tekrarlanmaması yönünde üzerimize düşeni yapmalıyız. Biraz daha fazla tedbir almak mecburiyetindeyiz. Her kafadan bir ses çıkıyor. Dün başka konuşan kişi bugün başka konuşuyor. Sağlık çok iyi gidiyordu, gidecek de… Genç bir çocuğu kaybettik. 3 yoğun bakımda. Yaşları 37, 51 ve 57 yaşında… En büyük görev devlete düşmektedir ama bireysel önlem alınacak"

"Çok küçük menfaatler uğruna, ülke menfaatlerini kaybetmek üzereyiz"

"Çok küçük menfaatler uğruna, ülke menfaatlerini kaybetmek üzereyiz. Nisan’da ülke ekonomisini canlandırmak için çalışıyoruz. Sadece aşıyla bu iş olmaz. Aşılar şarttır ama kendimize düşen görevi de yapmalıyız. Bir tedbir almazsak sağlık da gider, hiçbir şey kalmaz. Sağlık iyi gittiğinde mutsuz olan çevreler var. Kritik eşiğe gelmedik. Yerel vakalarda gittikçe artış vardır. İstatistikleri görüyoruz. 27 vaka vardı dün. Bakanlar Kurulu var. Bazı şeylerin tartışılması gerekiyor. Sokağa çıkma yasağı, bazı yerlerin kapanması gibi kararları Bakanlar Kurulu alabilir. Pandemi Hastanesi’nde personel sıkıntısı vardır. Öğleden sonra yavaş yavaş bazı hastalar taşınacak. Pandemi Hastanesi COVID 19 için hazır haldedir. Taşınmayı daha önce planladık. Diğer bölümlerden hemşire ve personel takviyesi yaptık. Vakalar arttı diye değil, önceden planlanan bir çalışmaydı"