Pihan'daki hız tespit kamerası devreye giriyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Lafkoşa-Gazimağusa Anayolu, Pirhan Askeri Kışla önüne monte edilen hız tespit kamerası 27 Temmuz Çarşamba gününden itibaren aktif hale getirileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu kameranın, 27 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla hem Gazimağusa hem de Lefkoşa istikametinde seyreden ve 65km/s üzerinde sürat yapan araçları tespit edebilecek.