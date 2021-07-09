"Pera Pedi" bölgesinde yangın!

Limasol’a bağlı “Pera Pedi” bölgesinde ormanlık alanda bu sabah saat 10.15’te yangın çıktı.

Kıbrıs'ın güneyindeki haber kaynaklarına göre, Limasol’a bağlı “Pera Pedi” köyü yakınlarında bu sabah çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Son alınan bilgiler, yangının bölgedeki evleri tehdit ettiği ve bölgedeki bazı evlerin boşaltılmaya başlandığı yönünde.

Polis bölge halkına, hava araçlarını engellememeleri adına bölgede drone uçurmamaları çağrısında da bulundu.