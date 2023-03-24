Pek Bilinmeyen 10 Para Kazanma Yöntemi

VİOP

Yatırım yapmaya sıcak bakanlar için Vadeli işlem ve Opsiyon Piyasası en ideal seçeneklerden biridir. VİOP türev bir piyasa ve sözleşmeler ile işlem yapılabiliyor. Bu sözleşmeler ise bazı risklerden korunmayı sağlıyor. Borsa İstanbul güvencesinde alınıp satıldığı bilgisini de eleyelim. Düşük teminat ya da kaldıraç sistemi gibi çeşitli avantajlara da sahip bir piyasadır. Bu piyasada alım satım yaparak gelir elde edebilirsiniz.

2. Altın

Yatırım ile gelir elde etmek isteyenler için bir diğer seçenek de altın oluyor. Fiziki ya da sanal ortamda altın alım satımı yaparak hem kısa hem de uzun vadede kazanç kapısıdır. Bunun için altın piyasaları takibi yapmanız gerektiğini unutmayın. Altın düştüğünde alım işlemi, yükseldiğinde de satış işlemini yapmanız gerekir. Bu sayede gelir sağlayabilirsiniz ve işlem hacminize bağlı olarak bu gelir yüksek meblağlara da ulaşabilir.

3. Bing

Çok bilinmeyen bir para kazanma yolu da Bing kullanmaktır. Çok fazla tercih edilen bir arama motoru olmasa da gelir elde etmek için ideal bir seçenek olduğunu söylemek mümkün. Ancak bunun için Microsoft Reward hesabı açmanız gerekiyor. Ardından yaptığınız aramalar ya da online satın alma işlemlerinde puan kazanıyorsunuz. Puan belirli bir orana ulaştığında ise nakde çevriliyor ve hesabınıza yatmasını sağlayabiliyorsunuz.

4. Yandex Toloka

Bu yöntemin de çok fazla bilindiği söylenemez, Yandex Toloka tarafından verilen ve çok basit olan görevleri yerine getirerek kazanç sağlayabilirsiniz. Üstelik istediğiniz görevleri seçme şansınız oluyor. Bu sayede ilgi alanlarınıza uygun olanları seçerek görevi kısa zamanda tamamlayabilirsiniz.

5. MTurk

MTurk yani Amazon Mechanical Turk üzerinden de gelir sağlamak mümkün! Sistem üzerinden verilen görevleri yerine getirerek ya da bazı sorulara yanıt vererek kazanç sağlayabilirsiniz. Kazancınız Amazon hesabınıza geçiyor ve bu sayede boş zamanlarınızı değerlendirirken aynı zamanda kazanç sağlamanın keyfini yaşayabiliyorsunuz.

6. Domain

Sadece domain alım satımı ile gelir elde edebilirsiniz. Mutlaka web site tasarımı yapmanız gerekmiyor. Sadece doğru domainleri seçmeniz önemli! Marka olabilecek domainleri seçmeniz durumunda çok daha yüksek fiyatlara satış yapabilirsiniz.

7. Uygulamalar

Cep telefonunuza bazı uygulamaları indirmeniz halinde gelir elde etmeniz de mümkün olur. Bu uygulamalar telefon görüşmelerini dinlemiyor ya da mesajlaşmaları kaydetmiyor. Ancak internet kullanımınızı inceleyerek bazı verileri merkeze aktarıyor. Kısacası kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik olmaları nedeniyle pek çok kişi kazanç için uygulamaları indirmede bir sakınca görmüyor.

8. Tasarım

Çeşitli tasarımlar yaparak para kazanmak isteyenlerin tek seçeneği grafik tasarım değil! Kupa, çanta, takı ya da t-shirt tasarımları yaparak da para kazanmanız mümkün. Hatta tasarımlarınızı online olarak satabileceğiniz pek çok internet sitesi de var.

9. İçerik

Listverse’de içerik üreterek gayet iyi bir gelir sağlayabilirsiniz. İngilizcenizin çok iyi düzeyde olması beklenmiyor. Sadece hazırladığınız içeriklerin en az 1500 kelime olması ve çeşitli kriterlere uygun olması gerekir. Bu durumda Dolar üzerinden kazanç sağlamanız mümkün olur.

10. Soru Hazırlama

Son olarak önerimiz soru hazırlayıp satmanızdır. Sınavlar ya da yarışmalar için soru ve cevap hazırlayarak satış yapabilirsiniz. Sadece soru satışı yapabileceğiniz internet sitelerinin olduğunu da aktaralım. İster matematik sorusu olsun, ister felsefe; başarılı bir şekilde hazırlanmış soruların satışı da gayet kolay yapılabiliyor.

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