PCR merkezinde yoğun trafik

Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki PCR test merkezinde yoğun bir insan trafiği yaşanıyor.

Sabah saatlerinden itibaren test merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşmaya başlandı.

Belediye işçilerinden, polislere, öğrencilerden inşaat işçilerine kadar çeşitli meslek ve toplumsal kesimlerden test yapmaya geldikleri gözlemlendi.

Yoğunluktan dolayı zaman zaman görevlililer ile vatandaşlar arasında gerilimli anlar da yaşanmakta.

Uzayan PCR kuyruklarında sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı da gözlemlendi.

"Test merkezlerinde sağlık görevlileri arttırılmalı. Bakanlık daha çok duyuru yapmalı, herkes başka merkezlere de yönelmeli" diyen vatandaşlar, uzayıp giden test kuyruklarını eleştirdi.