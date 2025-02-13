“Paravan şirketler Bakanın karşısına oturdu ve ‘Bundan sonra izin verme’ dediler”

Serap ŞAHİN

YENİDÜZEN’in gündeme getirdiği “Sigorta sektöründe paravan şirket tehdidi” haberinin ardından Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Başkanı Börte Barlasoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası açıklama yapan Barlasoğlu, Kıbrıs’ın kuzeyinde sigorta şirketi kurulması izinlerinin Haziran 2025’e kadar durdurulduğunu ve verilen ön izinlerin iptal edildiğini duyurdu.

Ancak, Maliye Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantının ardından bazı sigorta temsilcileri, sürece tepki gösterdi. YENİDÜZEN’e ulaşan sigorta sektöründeki bazı kaynaklar, toplantıya katılan 13 sigorta temsilcisinin 10’unun “paravan şirket” olduğunu iddia etti. Aynı kaynaklar, “Sigortacılar Birliği Başkanı da bu yeni kurulan şirketlerden biri” olduğunu öne sürdü.

Sigorta sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Şeker Sigorta Kooperatifi (1961), Can Sigorta (1960’lardan beri), Creditwest Sigorta ve Akfinans Sigorta gibi köklü şirketlerin toplantıya davet edilmediğine dikkat çeken sektör temsilcileri, bu durumu eleştirdi. “Gerçek sigortacılar dışarıda bırakılırken, daha dün skandal olarak görülen izinleri alan şirketler bakanın karşısına oturdu ve ‘Bundan sonra izin verme’ dediler. Çünkü izinleri kendileri aldı” şeklinde tepkilerini dile getirdiler.

Bir grup sigorta temsilcisi, Sigortacılar Birliği’nin artık gerçek sigortacıları temsil etmediğini, sektörün kontrolünün yeni kurulan şirketler tarafından ele geçirildiğini savundu. “Biz şu anki başkana destek vermememize rağmen kazandılar. Dün izni alan şirketler masada, gerçek sigortacılar ise dışarıda bırakıldı” diyerek tepkilerini ortaya koydular.

Öte yandan, ön izinlerin iptal edilmesi açıklamasıyla ilgili kamuoyunda yanlış bir algı oluştuğunu belirten sektör kaynakları, sürecin tamamen bitmediğini vurguladı. “Beş tane daha ön izin verilmişti, bunlar dışında kalan sadece ön izin alan ve sırada olanların işlemleri durduruldu. Ancak yasa geçtikten sonra bu konu yeniden gündeme gelecek. Yeni yasada sermaye şartı 30 milyon olacak ve bu şirketler de bu kurallara tabi olacak.” dediler.

Sigorta şirketi kurulması izinleri Haziran 2025’e kadar durduruldu, ön izinler iptal edildi