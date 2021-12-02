Papa Francis Kıbrıs’ta

Katoliklerin ruhani önderi Papa Francis bugün saat 15:00 sıralarında Kıbrıs Cumhuriyeti’ne vardı.

Haber kaynakları, Papa Francis’in uçağının bugün saat 15:00’te Larnaka Havaalanı’na vardığını, Papa’yı havaalanında Kıbrıs Meclis Başkanı Anita Dimitriu ve Bakanlar Kurulu üyelerinin karşıladığını bildirdiler.

Papa için resmi karşılama töreninin 17:15’te Başkanlık Sarayı’nda gerçekleştirilmesi ardından da 17:30’da Papa’yla Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in görüşmesinin başlaması öngörülüyor.

Papa, Kıbrıs ziyaretini 4 Aralık sabahı tamamlayarak Yunanistan’a gidecek.

