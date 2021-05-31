Özyalçın ailesinden anlamlı bağış

Özyalçın ailesi, Girne Akçiçek Hastanesi’nde yapılan PCR testlerinde yaşanan yoğunluğu sonlandırmak adına, Karakum’daki Özyalçın şirketler grubuna ait binayı Sağlık Bakanlığı’na tahsis etti.

Yağmur Özyalçın, Karakum, Uğur Mumcu Bulvarı’nda bulunan Özyalçın Şirketler Grubuna ait binanın, hayatını kaybeden şirket kurucusu babaları Oğuz Özyalçın anısına Sağlık Bakanlığı’na tahsis edildiğini duyurdu.

Dört gün gibi kısa sürede tamamlanan bina projesi, aynı zamanda ilerde aşı merkezi olarak kullanılmak üzere tasarlandı.

Şirket Direktörlerinden Yağmur Özyalçın, yaptığı paylaşımında şunları ifade etti:

“Bir haftadır Girne Akçiçek Hastanesi’nde yapılan PCR testlerinde yaşanan yoğunluğu sonlandırmak adına Karakum’da Uğur Mumcu Bulvarında bulunan şirketimize ait binayı Rahmetli Babamız, Kurucumuz Oğuz Özyalçın anısına Sağlık Bakanlığı’na tahsis etmiş bulunuyoruz.

Sadece 4 gün içinde, Girne Halkının daha modern ve çağdaş şartlarda test yaptırabilmesi ve ilerde aşı merkezi olarak kullanılmak üzere gereken tüm altyapı ve tadilat işlerini tamamladık.

Sürecin ilerlemesinde katkısı geçen herkese teşekkür eder, tüm halkımıza sağlıklı günler dileriz.”