Özuslu: “25 Haziran’da tertiplenecekler”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 25 Haziran ara seçimine yönelik tanıtım gecesi düzenledi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi, Paradise Park’ta saat 20:30’da başlayan gecede milletvekili adayı Sami Özuslu’yu tanıtıldı. CTP, “Birlikte Yönetim Yol Haritası”nı da halkla paylaştı.

Resmi propaganda sürecinin ilk gününde yer alan tanıtım etkinliği “Bu Ülke Sensin - Sen Hep Varsın” sloganıyla yapıldı.

Gecede milletvekili adayı Sami Özuslu bir de konuşma yaptı.

Özuslu özetle konuşmasında şunları kaydetti: “Haftalardır arkadaşlarımızla tüm köyleri, şehirleri geziyoruz, insanlar bizi gördüğünde yüzlerinin içi gülüyor. Ama içleri kan ağlıyor. Hükümettekiler 25 Haziran’da tertiplenecekler, biat edenleri tertipleyeceğiz.”

Ayrıntılar gelecek…