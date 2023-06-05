Özuslu: “25 Haziran’da tertiplenecekler”
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 25 Haziran ara seçimine yönelik tanıtım gecesi düzenledi.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 25 Haziran ara seçimine yönelik tanıtım gecesi düzenledi.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi, Paradise Park’ta saat 20:30’da başlayan gecede milletvekili adayı Sami Özuslu’yu tanıtıldı. CTP, “Birlikte Yönetim Yol Haritası”nı da halkla paylaştı.
Resmi propaganda sürecinin ilk gününde yer alan tanıtım etkinliği “Bu Ülke Sensin - Sen Hep Varsın” sloganıyla yapıldı.
Gecede milletvekili adayı Sami Özuslu bir de konuşma yaptı.
Özuslu özetle konuşmasında şunları kaydetti: “Haftalardır arkadaşlarımızla tüm köyleri, şehirleri geziyoruz, insanlar bizi gördüğünde yüzlerinin içi gülüyor. Ama içleri kan ağlıyor. Hükümettekiler 25 Haziran’da tertiplenecekler, biat edenleri tertipleyeceğiz.”
Ayrıntılar gelecek…
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Etiketler : ctp, seçim, sami özuslu