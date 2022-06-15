Özkurt için istinaf günü

Seçim yasaklarına uymadığı gerekçesiyle 2 ay hapis cezası alan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt’un istinaf duruşması bugün görüşülüyor.

Hatırlanacağı üzere; Yüksek Seçim Kurulu, seçim yasakları kapsamına girdikleri gerekçesiyle; Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen Geçitköy ve kapalı Maraş’taki yayınların durdurulmasını istemiş, Özkurt ise yayını durdurmayıp YSK’nın ihtarına uymamıştı.

Lefkoşa Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz hafta Yargıç Mine Ozankaya’nın huzurunda itham edilen Meryem Özkurt, suçlamaları kabul etmişti.

Kararın ardından Özkurt’un Avukatı Feyzi Hansel, özel af yasası çıkması için dilekçe hazırlayıp Meclis’e sunmuştu.

Yapılan dilekçenin ardından Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplanmış, BRT Müdürü Meryem Özkurt'un af dilekçesini mahkeme süreci tamamlanmadığı için gündeme almamıştı.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada “Mahkeme Kararı 7 Haziran 2022 tarihinde verildiği göz önünde alındığı zaman sürecin tamamlanmadığı görülmektedir” denilerek istinaf sürecine işaret edilmişti.

BRT çalışanları Özkurt'a destek için mahkemeye geldi.

Özkurt'un AF dilekçesi: Süreç tamamlanmadı

İşte gerekçeli karar

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