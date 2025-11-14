Özgür Özel CTP'yi ziyaret etti
Türkiye'deki ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel ve beraberindeki heyet, Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni ziyaret etti. Özgür Özel liderliğindeki heyeti, CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali başkanlığındaki heyet karşıladı.
İki heyet, basına görüntü vermelerinin ardından toplantıya başladı. Öte yandan Özgür Özel'in ziyaretini duyan kalabalık CTP genel merkezi önünde toplandı.
Kalabalık, "Özgür Başkan" sloganları attı. Heyetler arası görüşmenin ardından ziyaretin tamamlanacağı öğrenildi.
DETAYLAR GELECEK
