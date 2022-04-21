Özersay: “Bu acemi senaryonun parçası olmayacağız”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkede yaşanan siyasi karmaşaya sitem etti, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Maliye Bakanı Sunat Atun’u görevden almaya ‘cesaret edemediği’ için mevcut hükümeti bozduğunu savundu. Aynı hükümetin tekrar kurdurulmaya çalışıldığını söyleyen Özersay, “bu yapılacaksa, biz ülkeye zaman kaybettirecek acemice yazılan bu senaryonun parçası olmayız” ifadelerini kullandı.

İşte Özersay’ın paylaşımı:

“Dün dediğimiz gibi sayın Tatar Maliye Bakanını görevden almaya cesaret edemiyor diye UBP-DP-YDP hükümeti bozulup aynı UBP-DP-YDP hükümeti tekrar kurdurulacaksa, ki görülen odur ki bu yapılmaya çalışılıyor, biz ülkeye zaman kaybettirecek acemice yazılan bu senaryonun parçası olmayız”.