Özdenefe: “Yeni bir plan süreci mi başlatmak istiyorsunuz?”

Hükümet programındaki bazı maddelere değinen CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi imar planı üzerinde durdu. Hükümet Programında yazılan maddeleri endişe ile okuduğunu anlatan Özdenefe, yazılanlar ve söylenenlerden yola çıkarak planın yakın zamanda geçirilmeyeceği öngörüsünü dile getirdi.

Özdenefe, Mağusa İmar Planı ile ilgili yer alan maddeyle ilgili; “Rafa kaldırılmış Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi imar planıyla ilgili yeni bir plan süreci mi başlatmak istiyorsunuz? Bu iki yıllık süreci sıfırlamak mı istiyorsunuz? Bence bu planı geçirme niyetiniz yoktur. Net tutumunuzu ifade etmenizi istiyoruz. İmar planının hayata yakın zamanda geçmeyeceği ve imar planı sürecinin yeniden başlayacağının sinyalleri veriliyor.” dedi.

İmar Planı’nın ardından Doğu Akdeniz ve Maraş konusuna geçildiğine de dikkat çeken Özdenefe, bazı değişikliklerle yeni ve tehlikeli süreçlere girilebileceğinin sinyalleri olduğunu kaydetti.