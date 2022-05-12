Önündeki araca çarptı, 1 yaralı

Lefkoşa- Mağusa anayolu üzerinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada 22 yaşındaki Rümeysa Adana yaralandı.

Kaza, alkollü olduğu belirtilen 25 yaşındaki Gazihan Bingül’ün kullandığı GC 015 plakalı aracın kontrolünü kaybetmesiyle gerçekleşti. Polis açıklamasına göre, Bingül, aracıyla Lefkoşa’ya doğru gittiği sırada aynı yönde giden Mustafa Salmanoğlu’nun kullandığı FF 696 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun soluna doğru savrulan FF 696 plakalı araç çelik bariyerlere çarpıp durabildi. FF 696 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve kaza sonucu yaralanan Rümeysa Adana hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı kaza ile ilgili şu bilgiyi paylaştı: Saat 00:50 sıralarında, Lefkoşa- Mağusa anayolu üzerinde, Gazihan BİNGÜL (E-25) 97 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki GC 015 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsiz seyrettiği sırada, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden yavaşlamak zorunda kalan Mustafa SALMANOĞLU yönetimindeki FF 696 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle yolun soluna doğru savrulan FF 696 plakalı araç çelik bariyerlere çarpıp durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan FF 696 plakalı araç ta yolcu olarak bulunan Rümeysa ADANA (K-22) kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin arından müşahede altına alınmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.