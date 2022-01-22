Ölümlü kaza zanlısı poliste 3 gün tutuklu kalacak

Cengizköy’de dün gece meydana gelen ve Umair Ahmed’in ölümüne neden olan trafik kazası sonrasında kazaya sebebiyet veren, o esnada da yüzde 175 mlgr. alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü zanlı Muhammed Ünsal Yılmaz bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Çavuşu Ahmet Yurt olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis Çavuşu Ahmet Yurt, zanlı Muhammed Ünsal Yılmaz'ın 21 Ocak 2022 tarihinde saat 23.00 sıralarında EK 230 plakalı salon aracı ile Cengizköy’den doğu istikametine doğru süratli ve tehlikeli bir şekilde araç kullandığını anlattı. Yurt, zanlının dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağ tarafına geçmesi ve o esnada karşı şeritten gelen Umair Ahmed’in yönetimindeki NZ 672 plakalı motosiklete çarptığını söyledi. Yurt, zanlının kanında % 175 miligram alkol tespit edildiğini de mahkemeye aktardı.

“Motor sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi”

Ahmet Yurt, kaza sonucu motor sürücüsü Umair Ahmed almış olduğu yaralara dayanamayarak kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti, zanlının ise suçüstü tutuklandığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak olay yerinden kamera görüntülerinin inceleneceğini ayrıca yaşamını yitiren Ahmed’e otopsi yapılacağını belirterek ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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