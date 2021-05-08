Ölümlü kaza: Park halindeki araca çarptı

Haspolat'ta meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki Eren Mustafa İnancı yaşamını yitirdi

Polis Basın Subaylığı'ns göre kaza şöyle oldu:

08.05.2021 tarihinde, saat 02:50 sıralarında, Haspolat - UKÜ çemberi arasında, Ağırdağ'da sakin Eren Mustafa İNANCI (E-22), yönetimindeki LJ 137 plakalı araç ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağa meyilli kısmına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak banket içerisinde park halinde bulunan TLK 810 plakalı tır araca çarpmıştır. Kaza sonucu LJ 137 plakalı araç sürücüsü Eren Mustafa İNANCI olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.