Ölümlü iş kazası: 22 yaşında hayatını kaybetti

İskele’de saat 15:00 sıralarında, yapımı devam etmekte olan bir inşaatta platform üzerinde çalışmakta olan ve belinden emniyet kemeri ile bağlı bulunan 22 yaşındaki Erdem Ovalı, ilk tespitlere göre dengesini kaybedip başını duvara çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Soruşturma devam ediyor.