Öksüz: “Eczanelerle ilgili karar, kendi bacağına kurşun sıkmak”

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, eczanelerle ilgili alınan kararı ‘kendi bacağına kurşun sıkmak’ olarak değerlendirdi, bu kararın dünyanın hiçbir yerinde üretilmediğini belirtti.

Öksüz, bu kararla birlikte örneğin Lefkoşa’daki 90 bin nüfusun 6 eczaneye hapsedileceğini, bunun da eczane başına günde minimum 600-700 kişiye hizmet vermek anlamına geleceğini kaydetti.

Hem Sağlık Bakanı hem de Başbakan’la görüşeceklerini aktaran Öksüz’ün açıklamaları özetle şöyle:

“Dünyada pandemi yenme süreçleri eczanelerde başladı. Dünkü karar, dünyanın hiçbir yerinde üretilmedi. En büyük avantajımız, Sağlık Bakanı’nın alınan kararlar düzeltme yapılabileceğini söylemesidir. Lefkoşa’da 90 bin nüfusa 6 eczaneye hapsedemezsiniz. Dünkü PCR kuyruğu gibi bir görüntü yaşanacak. Her eczaneye günde minimum 600-700 kişi gelecek ilaç kuyrukları oluşacak. Dün itibariyle kapıdan hizmet başlattık. Ecza depoları tedarikçi firmalar arasında gösterilmedi. Saat 17.00-20.00 arasında hizmet vermek zorunda kalacaktır. Bir eczacının rafında ilaç eksildiğinde hastasına tedarik için bunu sağlamak zorundadır. Giriş çıkışlar tedarikçilere yasaklandı. Birçok bölgede ecza deposu yok. Tüm eczaneler kapatılıp, nöbetçi sistemine geçtiğinde bazı bölgelerde 1 ya da 2 eczane var. Böyle olduğunda da bu eczaneler sabah 8.00-24.00 arasında 10 gün boyunca hizmet vermek zorunda kalacak. Bu insanüstü efordur. Eczaneler, TSK, GKK’ya her gün ilaç hizmeti veriyor. Bu kararla birlikte askere ilaç temini sağlanamayacak. Ada genelinde sabah 08.00-15.30 arasında hizmet vermeli.”