Oğuz: “İkinci kapanmanın maliyeti oldukça yüksek”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, geçmiş yıllarda gerçekleşen hayat pahalılığına ilişkin bilgileri paylaştı.

Oğuz, şu anda yaklaşık 10 bine yakın öğrencinin adaya geldiğini, 850 veya bin kişiye günlük 265 TL karantina ücreti ödendiğini aktardı.

COVID desteğinin bütçe içerisinde olmadığını, bir şekilde tasarrufa gidilmesi gerektiğini dile getiren Oğuz, “Bütçe açısından disipline girmemiz gerekiyor” dedi.

Oğuz, Maliye’nin 3 aylık gelir-gider bilgilerini paylaşarak, bakanlığın yarın için 57 milyon TL’lik ödeme yapması gerektiğini açıkladı.

Bu ay iki ek mesai ödemesi de yapılacağını dile getiren Oğuz, Türkiye ile imzalanan ekonomik protokolün hibe bölümünden yarısının kullanımına açılmasını beklediklerini aktardı.

Oğuz, “Ek mesai kanayan yara, uçurum oldu. Hep aynı şeyi konuştuk, çözümü yapmadık, yapamadık” dedi.

KKTC Merkez Bankası’ndan borçlanılacağını açıklayan Oğuz, Türkiye ile imzalanan ekonomik protokolün hayata geçmesini beklediklerini dile getirdi.

Oğuz, ülkedeki ikinci kapanmanın maliyetinin oldukça yüksek olduğunu ifade etti.

Şahali, izahat istedi…

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, Oğuz’un Meclis kürsüsünden aktardığı gelir gider tablosu ile bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan verilerin birbirini tutmadığını söyledi, izahat istedi.

Oğuz, bu sorunun takvim ve işleyişle ilgili alakalı olduğunu savundu.

Bunun üzerine Şahali, kesin hesap raporlarının Meclis’e sunulmasını istedi.