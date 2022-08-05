Öğretmenler yeniden Eğitim Bakanlığı önünde

Öğretmen sendikaları KTOEÖS ve KTÖS, Yüksek Danışma Kurulu toplantısını protesto etmek için Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapıyor.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) bu sabah Eğitim Bakanlığı önünde toplandı.

İki sendika, geçtiğimiz Salı günü Eğitim Bakanlığı’nda yapılması planlanan ancak yapılmayan Yüksek Danışma Kurulu’nun bugün toplanacağının kendilerine bildirildiği belirtmiş, bu durumu protesto etmek için eylem kararı aldığını açıklamıştı.

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun kendileriyle istişare yapacağı taahhüdüne rağmen ‘Ben Yaparım Olur’ yaklaşımında ısrar ettiğini belirten Sendikalar, dünkü açıklamasında “Dayatmalar karşısında susmadık, susmayacağız!” demişti.

Eğitim Bakanlığı önünde polis geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de bakanlık önünde hazır bekletiliyor.