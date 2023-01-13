ODTÜ KKK’de 13 kişinin işine son verildi
ODTÜ KKK’nde aralarında kampüs kurulduğu günden beri çalışanların da olduğu 13 idari elemanın işine son verildiği öğrenildi. İşine son verilenler arasında 17 seneyi aşkındır çalışan kişiler ve sendika üyeleri var.
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ODTÜ KKK’nde aralarında kampüs kurulduğu günden beri çalışanların da olduğu 13 idari elemanın işine son verildiği öğrenildi. İşine son verilenler arasında 17 seneyi aşkındır çalışan kişiler ve sendika üyeleri var.
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