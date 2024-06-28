Nikâhı erteledi Öldürmekle tehdit etti

Lefkoşa’da nikah günü almayı ertelediği gerekçesiyle eski kız arkadaşına tehdit içerikli mesaj atan, ayrıca gizlice cinsel ilişki anlarını kayda alan H.K., tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Yılmaz Sevdalı, zanlının 26.06.2024 tarihinde nikâh günü almayı ertelediği gerekçesiyle, eski sevgilisi D.N.'nin kullanmakta olduğu telefona "Merak etme ben alacam canını" şeklinde mesaj atıp, şiddet kullanma tehdidinde bulunduktan sonra kendi çekmiş olduğu av tüfeğinin resmini göndererek korkutmak maksadıyla şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu kaydetti.

Sevdalı, olayın polisin bilgisine 27.06.2024 tarihinde geldiğini ve aynı tarihte zanlı adına kayıtlı bulunan av tüfeğini kaymakamlıktan izinsiz olarak ikametgâhından çıkartarak, kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarrufu suçunu işlediğini tespit ettiklerini mahkemeye aktardı.

Cinsel görüntüleri kayda aldı…

Silahın emare olarak alındığını ve aynı gün zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirten polis, zanlının 30 Mayıs tarihinde Gönyeli'de, D.N. ile araba içerisinde, cinsel ilişkiye girdiği esnada adı edilenin bilgisi dışında Go Pro isimli cihaz ile video kaydı alarak özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini anlattı.

Polis, zanlının itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini ve saat 19.45-20.00 raddeleri arasında zanlının huzurunda ikametgahında bir arama gerçekleştirilip, Go Pro isimli baz tespit edilip emare olarak alındığını kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını söyleyen polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 60 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 750 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Evrim Kamalı)