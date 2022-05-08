Neriman Cahit Belgeseli’nde alkışlar annelere

Öğretmen, yazar, sendikacı, şair, araştırmacı Neriman Cahit’in hayatını konu alan belgeselin ilk gösterimi “Anneler Günü”ne ithaf edilerek Gönyeli’de yapıldı.

Kıbrıs'a sosyal, kültürel ve ekonomik katkı yapan kadınların hayatlarını belgesel filmlerle kayıt altına almayı amaçlayan Kadın Öyküleri Derneği’nin (KÖDER) Neriman Cahit’in hayatını konu alan belgeseli, Gönyeli Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlandı.

“Neriman Cahit Hanımefendi” belgeseli, Cumartesi Saat 17.00’de Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda kalabalık bir izleyici kitlesi tarafından izlendi.

Belgeseli, Milletvekili Filiz Besim, eski bakanlardan Gülsen Bozkurt, Neriman Cahit’in ailesi, sevenleri, sanatçı ve yazarlar izledi.

Belgeselin gösterimi öncesinde KÖDER Başkanı Şenay Ekingen ile Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli konuşma yaptı.

“Kendimiz, kimliğimiz”

Gönyeli Belediye Başkanı Benli, Kıbrıs’ın öncü kadınlarından biri olan Neriman Cahit’in çok yönlü kişiliğine işaret ederek bir eğitimci ve şair olarak Neriman Cahit’i her zaman takdir ettiklerini, tüm eserlerinde toplumun kendini bulduğunu söyledi.

Benli “Neriman Cahit, toplumsal belleğimizi ve kimliğimizi yaşatan çok değerli bir insandır, onun eserlerinde kendimizi görüyoruz, kimliğimizi buluyoruz” dedi.

Panel… Annelere ithaf

Belgesel, “Anneler Günü” nedeniyle, Kıbrıs’ın tüm annelerine ithaf edilerek gösterildi, ayrıca etkinlik içerisinde Neriman Cahit’in anlatıldığı bir de panel yer aldı.

Panelin moderatörlüğünü Eralp Adanır yaparken, Hasan Kahvecioğlu ve Yaşar Ersoy konuşmacı olarak yer aldı.

Adanır, Kahvecioğlu ve Ersoy, Neriman Cahit’le ilgili anılarını paylaştı.

Belgeselin izlenmesinin ardından Neriman Cahit’in torunları Neriman Hüdaoğlu Tavukçuoğlu ve Huriye Gürsel Mangut'a plaket takdim edildi, ayrıca belgeseli seslendiren Amber Eker’e de teşekkür plaketi verildi.