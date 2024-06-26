Naci Talat karanfillerle anıldı
Kıbrıs’ta barış ve demokrasi mücadelesinin unutulmaz ismi, Cumhuriyetçi Türk Partisi eski genel sekreterlerinden Naci Talat Usar ölümünün 33’üncü yıldönümünde Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki anıt mezarı başında anıldı.
Kıbrıs’ta barış ve demokrasi mücadelesinin unutulmaz ismi, Cumhuriyetçi Türk Partisi eski genel sekreterlerinden Naci Talat Usar ölümünün 33’üncü yıldönümünde Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki anıt mezarı başında anıldı.
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 1972 ile 1991 yılları arasında Genel Sekreterliğini yapan Naci Talat; 26 Haziran 1991’de, 46 yaşındayken Londra’da hayata veda etmişti. Kıbrıs Türk siyasi yaşamına yön veren isimlerden biri olarak kabul edilen Naci Talat, 1963 olayları nedeniyle eğitimine ara vererek, Erenköy’deki mücadeleye destek verdi.
Kıbrıs Türk Federe Devleti’nde ve 1983’te KKTC Kurucu Meclislerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin temsilcisi olarak bulunan Talat, 20 Haziran 1976, 28 Haziran 1981, 23 Haziran 1985 tarihli seçimlerde art arda milletvekili seçildi.