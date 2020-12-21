Mülteci teknesine operasyon ölüme neden oluyordu

KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, 19 Aralık’ta mültecilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında 11 mülteci KKTC Polis Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Operasyon anında Akdeniz’in soğuk sularında hiportermi geçiren Suriye uyruklu 1 yaşındaki bebek KKTC Sahil Güvenlik ekipleri tarafından boğulmaktan kurtartıldı.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) yetkililerden edindiği bilgilere göre, R.K. isimli bebeğin hayati tehlikeyi atlattığını ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirilen diğer mülteciler ise konaklama yerlerine yerleştirildiği öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet