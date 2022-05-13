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Muhalefet toplantıya katılmayacak

Muhalefet toplantıya katılmayacak

4’üncü kez kurulan, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin programı bugün Meclis’te okunacak, muhalefet partileri; CTP ve HP, toplantıya katılmayacak.

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4’üncü kez kurulan, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin programı bugün Meclis’te okunacak, muhalefet partileri; CTP ve HP, toplantıya katılmayacak.

Meclis Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe’den alınan bilgiye göre; CTP bugünkü toplantıda yer almayacak.

Öte yandan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay da hükümet programının okunacağı Meclis birleşimine katılmayacaklarını aktardı.

Bilindiği üzere; Üstel başkanlığında ‘jet’ hızında kurulan yeni kabine dün Meclis Genel Kurulu’na sunulmuş, toplantıya muhalefet partileri katılmamıştı.

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