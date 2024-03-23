Moskova'da konser salonuna saldırı: En az 93 ölü, IŞİD saldırıyı üstlendi

Rusya'nın başkenti Moskova’da kamuflajlı kişiler bir konser salonunda saldırı düzenledi. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), saldırıda en az 93 kişinin öldüğünü duyurdu. Rus yetkililer en az 100 yaralı olduğunu da açıkladı.

Rusya Sağlık Bakanlığı yaralıların 60'ının durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Saldırganların olay sonrası kaçtığı değerlendiriliyor.

Rus medyasının aktardığına göre FSB Güvenlik Şefi, Cumartesi öğlen itibarıyla saldırıyla ilgili 11 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Rus yetkililerin "terör saldırısı" olarak tanımladığı saldırı, kent merkezine uzak Crocus Belediye Salonu'nda düzenlendi.