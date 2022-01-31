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Misafirlikte tartıştı, burnunu kırdı

Misafirlikte tartıştı, burnunu kırdı

Girne’de misafir olarak bulunduğu dairede tartıştığı kişiyi yumruklayarak burnunu kıran kişi tutuklandı.

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Girne’de misafir olarak bulunduğu dairede tartıştığı kişiyi yumruklayarak burnunu kıran kişi tutuklandı.

Polis bültenine göre dün saat 04.00 sıralarında, Girne’de, Y.S. (E-36), misafir olarak bulunduğu dairede, aralarında tartışma çıkan Esen Damla Tunç’un yüzüne yumruk vurarak burnunun kırılmasına sebep oldu.

Y.S. tutuklandı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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