MHP’li Levent Uysal’ın diplomasının sahte olduğu iddia edildi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ndeki (KSTU) sahte diploma skandalında yargı süreci devam ederken, üniversitenin sahiplerinden MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal hakkında da çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye’de gündemdeki sahte diplomalı isimler arasında Levent Uysal’ın da olduğu ileri sürüldü.

Gazeteci Fatih Ergin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Sahte diplomalılar arasında, daha önce İsviçre’den alacağı 45 milyon Euro’luk kredi için sahte Vakıfbank teminat mektubunu kreditöre verdiğini ortaya çıkardığım MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal da var… Diploması iptal edilecek mi?”