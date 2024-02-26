Meray Dürüst yeniden mahkemede...

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen ‘Sahte diploma’ soruşturması kapsamında tutuklanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst “Sahte Belge Düzenlemesini Tahrik Etme” ve “Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme” suçlamalarıyla yeniden mahkemeye getirildi.