Meray Dürüst mahkemede...

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Güzelyurt'ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında, “Sahte Belge Düzenlemesini tahrik etme ve Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme” suçlarından tutuklanan Çalışma Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne getirildi.

Meray Dürüst'ün eşi, UBP'li eski vekil ven bakan, aynı zaman Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst'ün de ilerleyen saatlerde Güzelyurt'ta mahkemeye çıkarılması bekleniyor.