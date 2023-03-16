Depremde Adıyaman’daki İsias Otel’de hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyareti için KKTC’de bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, kabristanlığı da ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, İsias Otel enkazında yaşamlarını yitiren Şampiyon Melekler Takımı’nın mezarlarına çiçek bıraktı.

Kılıçdaroğlu’na şampiyon melekler forması hediye edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte

depremde Adıyaman İsias Hotel’de hayatlarını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı oyuncularının ailelerine taziye ziyaretlerine devam ediyor.

Ziyaret esnasında Kemal Kılıçdaroğlu’na forma hediye edildi.