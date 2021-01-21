Mehmetçik - Çayırova Anayolu trafik akışına kapatıldı
Polis Genel Müdürlüğü, Mehmetçik - Çaýırova Anayolu üzerinde düşme tehlikesi bulunan kayaları temizlemek için çalışma yapılacak olması nedeniyle saat 09.00 itibariyle yolu trafiğe kapattı.
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Polis Genel Müdürlüğü, Mehmetçik - Çayırova Anayolu üzerinde düşme tehlikesi bulunan kayaları temizlemek için çalışma yapılacak olması nedeniyle saat 09.00 itibariyle yolu trafiğe kapattı.
Bölgede ulaşım, Pamuklu anayolu üzerinden sağlanıyor.
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Etiketler : mehmetçik, Polis Genel Müdürlüğü, kaya, çayırova